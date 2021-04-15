المشهد اليمني الأول

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه «يمكن لطهران اليوم بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، لكننا لا نريد تمهيد الطريق لصناعة قنبلة نووية».

وأضاف روحاني: «سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% و60% بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران».

وتابع، أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3,67%.

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران لا تسعى لصناعة القنبلة النووية، وأنشطتها النووية «سلمية بالكامل».

وتابع: «لا يحق لأحد اتهام طهران بالسعي لحيازة سلاح نووي، والطرف المقابل هو من يخزن القنابل النووية ويصنعها باستمرار».

وأردف، يمكن لطهران العودة بسرعة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، في حال رفع العقوبات.

وأشار روحاني إلى أنه «لا مبرر لقلق البعض من أنشطتنا النووية، لأن إيران تتصرف بأخلاق وتفي بوعودها، بينما الطرف الآخر لا يلتزم بتعهداته».