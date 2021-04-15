المشهد اليمني الأول

اعتبر المتحدث باسم حركة النجباء في العراق نصر الشمري ان اكبر خطر على العراق حاضرا ومستقبلا هو استمرار الوجود العسكري الامريكي محذرا من ان الاحتلال بات يهدد النسيج الاجتماعي العراقي.

واكد الشمري في تصريح له ان تحديد الخطر وكيفية التعامل معه هو وظيفة ابناء العراق الذين خرجوا بالملايين مطالبين برحيل احتلالكم البغيض وانهاء تدخل مركزكم التجسسي في بغداد المسمى (تجاوزا) سفارة.

واشار الى عدم رضوخ امريكا لارادة الشعب العراقي، مضيفا انتم اليوم تخالفون ارادة الملايين من العراقيين وتخالفون قرار البرلمان العراقي المطالب بخروجكم وتنتهكون سيادة العراق برا وجوا متناسين عمدا انه بلد حر وعضو مؤسس في الامم المتحدة.

واعتبر استمرار الوجود العسكري الامريكي اكبر خطر يهدد العراق حاضرا ومستقبلا، مذكرا ان الاحتلال بات يهدد النسيج الاجتماعي العراقي كما ان السفارة الامريكية تنشر الفساد والدمار ولها تأثير سلبي على اقتصادنا وسياستنا.

وفي الختام خاطب الاحتلال الامريكي قائلا: فقط اخرجوا من بلدنا وسنكون بخير.