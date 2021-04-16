ثلوج بصنعاء بالصور.. ومركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار

المشهد اليمني الأول

اكتست مناطق غرب محافظة صنعاء حلة بيضاء ناصعة اثر تساقط حبات البرد الابيض عصر اليوم.

وهطلت ‏أمطار غزيرة مصحوبة ببرد كثيف وسحب شديدة الكثافة عصر اليوم على مناطق ضلاع همدان في الاطراف الغربية من صنعاء وامتدت إلى شرق محافظة المحويت. وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر المواطنين، من تدفق السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار في عدة محافظات.

وتوقع مركز الأرصاد في نشرته الجوية استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوبا حتى صعده شمالاً وعلى المرتفعات الغربية المقابلة لسهل تهامة والتي قد تشمل أجزاء متفرقة من سهل تهامة. وأشار إلى احتمال أن تمتد الأمطار شرقاً إلى مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية على المناطق الغربية لمحافظات شبوة وأبين والجوف ومأرب.

وحسب مركز الأرصاد ستبقى درجات الحرارة أثناء النهار مرتفعة على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب و الجوف، حيث ستتراوح بين 32 – 38 درجة مئوية. ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية.

وحذر مركز الأرصاد سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.