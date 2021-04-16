المشهد اليمني الأول

أكد مصدر رفيع في الاتحاد اليمني لكرة القدم مشاركة المنتخب اليمني في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها في دولة قطر اواخر العام الجاري، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ كووورة ان المنتخب اليمني حريص على التواجد مع الأشقاء العرب في بطولة كروية تحظى برعاية وتنظيم الفيفا، لما فيها من فوائد رياضية، ويرحب بعودتها باعتبارها تجمع الأشقاء العرب في مناسبة كروية كبرى بعد توقف طويل.

وأشار المصدر إلى أن البطولة ربما تقام بنظام التصفيات على مراحل، ما يعني أن بعض المنتخبات قد لا تتأهل الى النهائيات، لافتا إلى تأخر نشر وتوزيع الرؤية الفنية، والنظام الذي ستجري وفقه منافسات البطولة. ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إقامة بطولة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة الدوحة خلال1-18 ديسمبر كانون الاول/ ديسمبر 2021، وذلك بمثابة بروفة لكأس العالم قطر2022م.