المشهد اليمني الأول

تواصلت لليوم الثاني منافسات المرحلة الأولى من المسابقة الشعرية “شاعر الصمود” الموسم الثالث التي ينظمها اتحاد الشعراء والمنشدين الذي تبثها قناة المسيرة.

وشهدت منصة مسابقة “شاعر الصمود”، مساء أمس الأربعاء، تنافسا شعريا بين شعراء المجموعة الثانية، وهم:

١_عبدالجليل الموشكي _ذمار

٢_صلاح الدين المضماري _صنعاء

٣_ضيف الله السويدي _صعدة

٤_نصار عزيزي _الحديدة

٥_علي الطاهري _البيضاء

٦_ابتسام المحطوري _حجة

وأسفر التنافس عن تأهل أربعة شعراء من المجموعة الثانية، وهم كل من عبدالجليل الموشكي الذي حصل على المركز الأول، كما حصل علي الطاهري على المركز الثاني، وابتسام المحطوري على المركز الثالث، ونصار عزيزي على المركز الرابع. فيما غادر المسابقة كلا من الشاعر صلاح الدين المضماري، والشاعر ضيف الله السويدي.

كما يتنافس مساء اليوم المجموعة الثالثة من مرحلة (48) ستة شعراء هم كل من فرحان السلامي، أحمد الخاشب، ومحمد عميران، ومصطفى الضبيان، وخالد البصيري، وفاطمة القمادي. ويشارك في المرحلة الأولى من التنافس 48 شاعرا سيتأهل منهم 32 شاعرا وشاعرة إلى المرحلة الثانية.