المشهد اليمني الأول

شُيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين شهداء الوطن والقوات المسلحة، العقيد ذو يزن عثمان القباطي والمقدم غمدان قائد أحمد والرائد احمد نجم الميادين الذين استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح ووكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة الشيخ صالح الخولاني ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني.. أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته وعناصره الإرهابية في مختلف جبهات العزة والكرامة.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليوارى جثمان كل شهيد في مسقط رأسه. شارك في مراسم التشييع مدير مدرسة الاستخبارات العسكرية العميد الركن محمد اسحم وعدد من الضباط والشخصيات الاجتماعية.