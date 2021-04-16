المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على إحاطة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن بالأمس، وقال محمد الحوثي: الإحاطة علقت الاحتياجات الإنسانية جراء جريمة الحصار على الحل السياسي الذي اعلن العدوان ومرتزقتهم رفضه.

وأضاف محمد الحوثي ان السيد غريفث بموقفه في مجلس الأمن يشرعن لاستمرار جريمة الحصار ويؤكد أن كل الإجراءات التي يستخدمها العدوان الأمريكي السعودي ضد الجمهورية اليمنية غير مدانة بنظرهم بل تجري بعلمهم وموافقتهم.