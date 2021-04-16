المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بدء إعادة التيار الكهربائي الحكومي لكافة المشتركين في خدمة الكهرباء في أغلب مناطق وأحياء أمانة العاصمة.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان أنه تم إعادة التيار الكهربي الحكومي ضمن المنطقة الثانية في كل من حي العشاش السفلى، خلف مؤسسة الشيباني للمطاعم وخلف سماء مول، شارع الخمسين، المدينة السكنية بحدة وبيت عذران، عصر السفلي والتحرير وشارع جمال وجوار جسر مذبح، دارس خط المطار، شارع الستين، ومدخل النهضة.

وأشار البيان إلى أنه تم إعادة خدمة الكهرباء في شوارع القصر والدائري وتونس والحرية والرباط وجنوب ملعب الثورة والرقاص والحصبة وشارع القاهرة وتونس وحي النهضة وشارع الثلاثين وحي الإذاعة وشارع القيادة.

وذكر أن وزارة الكهرباء أعادت خدمة التيار الكهربائي إلى أحياء وشوارع المنطقة الثالثة بأمانة العاصمة، شملت شوارع تعز ودار سلم وشميلة و45 وبينون وبيحان و22 مايو وخولان وسوق الخليج والثلاثين قبل مستشفى الأم، وحي البليلي جوار كلية الشرطة. كما تم إعادة خدمة التيار الكهربائي إلى منطقة الصافية جوار وزارة المالية ودار سلم وحي المقالح وصولاً إلى قرب مستشفى أبو حرب وقرية حدين غربي الرئاسة وحارة بن خلدون في منطقة حزيز و شارع الدكاترة.

وأهابت وزارة الكهرباء والطاقة بالمواطنين الراغبين إعادة خدمات التيار الحكومي التواصل مع غرف العمليات أو التواصل مع الفرق الميدانية في تلك المناطق أو الاتصال بالرقم المجاني 8000144.