المشهد اليمني الأول

أعلن الكرملين أن روسيا أبلغت سفير الولايات المتحدة لديها جون سوليفان اليوم الجمعة بكيفية ردها على العقوبات الأمريكية الجديدة بحقها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “وفقا للقرارات التي تم تبنيها، استدعى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى روسيا سوليفان وأطلعه على إجراءات الرد التي يتخذها الجانب الروسي ردا على العقـوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أمس على روسيا”.

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اليوم كيفية الرد على العقـوبات الأمريكية الجديدة مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي. ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة أمس حزمة جديدة من العقوبات على موسكو طالت 32 شخصية وكيانا، بالإضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس من البلاد.