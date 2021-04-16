المشهد اليمني الأول

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي اليوم الى مستوى 60٪ من تخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك في مقابلة اجراها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي مع وكالة تسنيم للانباء واضاف انه يجري تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ حاليًا في منشأة شهيد أحمدي روشن النووية.

مؤكدا قدرة ايران على تخصـيب اليورانيوم بالنسبة التي ترغب بها موضحا انه يوم الاربعاء بدأنا تخصـيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة والخميس ليلا حصلنا على اول كمية منه. وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ننتج في كل ساعة تسعة غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة.

وحول منشأة نطنز قال علي أكبر صالحي ان تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف كما لم ينتج أي تلوث اشعاعي وان تيار الكهرباء الرئيسي للمنشأة سيتم ايصاله الليلة. واوضح صالحي انه لم تتوقف عن العمل في منشأة نطنز سوى صالة واحدة والتي كانت تحوي أجهزة طرد مركزي من طراز آي آر واحد.