المشهد اليمني الأول

قالت هيئة رقابية حكومية في تقرير لها، إن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو انتهك قواعد الأخلاق الفيدرالية التي تحكم استخدام الموارد الممولة من دافعي الضرائب عندما طلب هو وزوجته من موظفي وزارة الخارجية تنفيذ مهام شخصية أكثر من 100 مرة.

وكان بومبيو وزوجته قد طلبا من شخص معين سياسيًا وموظفين آخرين في مكتبه تنفيذ مهام مثل “التقاط الأغراض الشخصية ، والتخطيط لأحداث لا علاقة لها بمهمة الإدارة، وإجراء مثل هذه الأعمال الشخصية مثل رعاية الحيوانات الأليفة وإرسال بطاقات عيد الميلاد الشخصية بالبريد”.