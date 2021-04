المشهد اليمني الأول

أعلنت شركة كانون عن تطوير كاميرا Canon EOS R3 بدون مرآة كاملة الاطار فول فريم. ويتضح من التصميم الجسم المتين المقاوم للعوامل الجوية مع حامل اتصال عدسات RF.

ومع مستشعر BSI CMOS الجديد، يجب أن تركز الكاميرا على السرعة والحساسية والموثوقية حتى 30 إطارًا في الثانية مع التركيز البؤري التلقائي / التعريض التلقائي.

كما أعلنت كانون أيضًا عن ثلاث عدسات RF جديدة – RF 100mm f / 2.8 L MACRO IS USM و RF 400mm F2.8L IS USM و RF 600mm F4L IS USM.

من الواضح أن Canon بدأت تركز بشكل كامل على نظام تركيب العدسة RF. فقبل يومين، أوقفت Canon رسميًا عددًا قليلاً من عدسات EF الخاصة بها. هل يمثل إعلان اليوم النهاية النهائية لعصر EF SLR بالنسبة لكانون؟

الإعلان عن تطوير كاميرا Canon EOS R3

تستهدف كاميرا كانون EOS R3 الجديدة بشكل أساسي مصوري الأخبار والرياضة المحترفين. من الواضح أن الشركة تريد تقديم بديل لا مثيل له لخط EOS-1D الخاص بها. في هذه الحالة يجب أن تقدم الكاميرا سرعة وحساسية وموثوقية عالية.

تحتوي كاميرا EOS R3 على مستشعر CMOS كامل الإطار بإطار كامل من تطوير Canon. إلى جانب معالج التصوير DIGIC X. وتستطيع الكاميرا التقاط صور ثابتة تصل إلى 30 إطارًا في الثانية (مع غالق إلكتروني) مع تتبع AF / AE ، واكتشاف العين والرأس والجسم.

وبالحديث عن التركيز البؤري التلقائي، تتميز كاميرا EOS R3 بالتركيز البؤري التلقائي ثنائي البكسل CMOS من Canon ووظيفة التحكم بالعين في التركيز التلقائي. تم تقديم أول كاميرا EOS 5 التناظرية: ستعود هذه الميزة وتسمح للمستخدمين بتحديد ونقل نقطة التركيز البؤري التلقائي باستخدام أعينهم عبر عدسة الكاميرا. سيتم تحسين هذا بشكل أكبر في R3 والسماح بضبط تلقائي للصورة يعمل بشكل أسرع.

من الواضح أن تصميم هيكل EOS R3 مستوحى من سلسلة EOS-1D وهو يقدم أولاً الهيكل القوي مع قبضة مدمجة في نظام الترددات اللاسلكية. وفقًا لشركة Canon ، ستتمتع أيضًا بنفس مقاومة الغبار والماء مثل كاميرات EOS-1D. لم تصدر Canon حاليًا أي معلومات أخرى. لا يزال تاريخ إصدار EOS R3 وسعره غير معلوم في الوقت الحالي أيضًا. كما هو الحال دائمًا ، سنراقب المزيد من الإعلانات ونقدم لك جميع المعلومات بمجرد إصدارها.

ثلاث عدسات كانون RF جديدة

أعلنت كانون أيضًا عن ثلاث عدسات RF جديدة هي عدسة كانون RF 100mm f / 2.8 L MACRO IS USM و عدسة RF 400mm F2.8L IS USM و عدسة RF 600mm F4L IS USM.

عدسة كانون Canon RF 400mm F2.8L and 600mm F4L

تعتمد العدستان الجديدتان للزوم الفائق على إصدارات EF من نفس هذه العدسات وهي SLR من Canon – EF 400mm f / 2.8L IS III USM و EF 600mm f / 4L III USM. من المفترض أن تحافظ إصدارات RF الجديدة على الأداء البصري مع تقليل وزنها. وفقًا لكانون ، تتميز العدسات بالتحكم في فتحة العدسة 1/8 للفيديو، ومثبت بصري محسّن يوفر تعويض 5.5 توقفات. كما أنها تدعم طريقة محرك الطاقة المزدوجة للحصول على تركيز بؤري تلقائي أسرع.

تتميز كلتا العدستين أيضًا بثلاث سرعات تركيز يدوي للتحكم الدقيق والتركيز اليدوي ، بالإضافة إلى إمكانية تخزين مجموعتي تركيز مسبق للاسترجاع السريع يمكن أيضًا استخدام حلقة التركيز كحلقة تحكم مع بعض كاميرات سلسلة EOS R. بفضل زجاج الفلوريت و Super UD بالإضافة إلى طبقات ASC و Super Spectra ، يجب أن تنتج العدسات صورًا حادة حتى عند الفتح العدسة لأكبر حد، وفقًا لشركة Canon.

عدسة كانون RF 100mm F2.8 L MACRO

تتميز عدسة RF 100mm Macro التي تم الإعلان عنها حديثًا بنسبة تكبير 1.4: 1 بفضل نظام العدسة العائم والتركيز الخلفي القصير. ميزة جديدة أخرى هي حلقة التحكم في الانحراف الكروي المتغيرة والقابلة للتعديل: يمكن للمستخدمين تغيير مظهر الخلفية وبوكيه المقدمة وإنشاء تأثير تركيز بؤري ناعم على الهدف. توفر فتحة العدسة القصوى f / 2.8 ذات 9 شفرات عزلاً في الخلفية مناسبًا لالتقاط صور البورتريه أيضاً.

تتميز العدسة RF 100mm F2.8L MACRO IS USM أيضًا بتثبيت بصري للصورة يصل إلى 5 درجات و 8 توقفات مثبتة للصورة (باستخدام معايير CIPA). وفقًا لكانون ، يوفر تركيز بؤري تلقائي ثنائي النانو USM تركيزًا بؤريًا تلقائيًا سلسًا ودقيقًا وعالي السرعة.