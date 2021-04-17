المشهد اليمني الأول

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حادث إطلاق النار تجاه منشأة تابعة لشركة “فيديكس” في ولاية إنديانا، قتل فيها مسلح 8 موظفين.

وغرد بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قائلا: “تم إطلاعنا أنا ونائب الرئيس هاريس على إطلاق النار الجماعي في منشأة تابعة لشركة “فيديكس” في إنديانابوليس، فليبارك الله في الأشخاص الثمانية الذين فقدناهم وأحبائهم، وندعو بالشفاء للجرحى”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “يمكننا ويجب علينا أن نفعل المزيد للحد من عنف السلاح وأن ننقذ الأرواح”.

فيما قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، تعقيبا على حادثة إطلاق النار في إنديانابوليس: “لا شك في أن هذا العنف يجب أن ينتهي”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت هاريس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلقي ملاحظات حول إطلاق النار في وقت لاحق، اليوم الجمعة.

وسقط عدد كبير من الضحايا جراء إطلاق النار في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.