المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر مركز الأرصاد في نشرته الجوية، أن أمطاراً متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية ستهطل خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوباَ حتى صعدة شمالاً لمحافظات صنعاء، عمران، ذمار، صعدة، حجة، المحويت، إب، تعز وريمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الأمطار قد تشمل أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والسهول المحاذية للسواحل الغربية. ووفقاً للمركز من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية خاصة على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين، البيضاء وشبوة.

وأفاد مركز مركز الأرصاد بأن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة أثناء النهار على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 – 38 درجة مئوية. وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في محطات الرصد الجوي بلغت في إب 8,2 ملم، و في المعافر بتعز 5,6 ملم، و 1,2 ملم في صعدة.