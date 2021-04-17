المشهد اليمني الأول

قررت أوكرانيا طرد دبلوماسي كبير في السفارة الروسية بكييف من البلاد، ردا على إعلان موسكو القنصل العام الأوكراني في سان بطرسبورغ شخصية غير مرغوب فيها بتهمة تلقي معلومات سرية.

وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم السبت عن احتجاجها الشديد على توقيف أجهزة الأمن الروسية أمس القنصل العام الأوكراني ألكسندر سوسونيوك، وعلى مطالبته بمغادرة أراضي روسيا حتى 21 أبريل القادم.

ووصفت الوزارة الإجراء الروسي بأنه “غير قانوني” ويخالف اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) وللعلاقات القنصلية (1963).

واتهمت الوزارة موسكو بـ”الاتجاه نحو التصعيد من حدة التوتر” مع كييف، مضيفة: “ردا على الاستفزاز المذكور، يتعين على دبلوماسي كبير في السفارة الروسية بكييف مغادرة الأراضي الأوكرانية في غضون 72 ساعة اعتبارا من 19 أبريل”.

وأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إلقاء القبض يوم أمس على سوسونيوك الذي يعمل في البلاد منذ سنوات، أثناء تسلمه من مواطن روسي معلومات سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد.

ونشرت هيئة الأمن الفدرالية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال الدبلوماسي الأوكراني.