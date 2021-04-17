المشهد اليمني الأول

أكد متحدث شركة الغاز اليمنية علي معصار أن احتجاز سفن الغاز والمقطورات من قبل العدوان أدى لتفاقم الأزمة والمعاناة على الشعب اليمني.

وأعلنت شركة الغاز في وقت سابق اليوم السبت توقف آلية بيع الغاز عن طريق عقال الحارات بسبب استمرار القطاع في منطقة العرقين خط صافر – مأرب على مقطورات الغاز لليوم الثامن على التوالي، وعدم دخول مقطورات الغاز المخصصة للمحافظات.

ونوهت الشركة في بيان حسب موقع “المسيرة نت” نسخة منه إلى أنه سيتم استئناف التوزيع عبر آلية العقال عند دخول هذه المقطورات وانتهاء القطاع.

وأشارت إلى أن قيادة الشركة في صنعاء على تواصل مع قيادة الشركة في صافر لحل مشكلة القطاع كون مادة الغاز مرتبطة بحياة كل مواطن يمني وأن استمرار احتجاز مقطورات الغاز سيفاقم الازمه ويزيد من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف.

ولفتت إلى أنه “نتاجاً لهذا التواصل والجهود من قبل قيادة الشركة هناك وعود بحل هذه المشكلة خلال الساعات القادمة ونحن بانتظار ما ستفضي اليه هذه الوعود”.

وناشدت الشركة اليمنية للغاز الشرفاء من أبناء مأرب للتدخل العاجل والافراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في منطقة العرقين خط صافر – مأرب كون استمرار احتجاز مقطورات الغاز يعد إمعاناً في زيادة معاناة ابناء الشعب اليمني العظيم.