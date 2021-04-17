المشهد اليمني الأول

وجه عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي التجار بتخفيض الأسعار وعدم الاستغلال في شهر رمضان مبارك.

وقال محمد الحوثي في تغريدة له على تويتر”أكبر صدقة يقدمها التجار في هذا الشهر تخفيض الأسعار ومراقبة الله من استغلال الشعب اليمني الذي يحاصره العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه حفظ الله اليمن ودمر الله أعدائه.