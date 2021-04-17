المشهد اليمني الأول

شٌيعت بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء الرائد عبدالرحمن محمد السلمي، الرائد مجاهد صالح العمري ، النقيب إبراهيم علي الكبسي، النقيب يوسف صالح الهلالي، الملازم أول كليم عبدالوارث الشميري، الملازم أول مرتضى خالد المعمري، الملازم أول ناصر يحيى البحري، الملازم أول نجيب يحيى جعفر، الملازم أول أيمن محمد السلمي، الملازم أول أيوب شوقي أبو غانم، الملازم أول سليم عبدالكريم داوود.

كما تم تشييع جثامين الشهداء الملازم الثاني دكتور علي صالح محسن صلاح، المساعد ماجد محمد الرميمة، المساعد طعيمان نجيب شباله، المساعد محمد عبدالله الرايسي، المساعد حسن علي الديلمي، المساعد يحيى حسين المزيقر، المساعد علي محمد إسماعيل، المساعد محمد حسين الجرب، المساعد علي عبده جبران والمساعد محمد عبدالله العسرة.

وتم تشييع جثمان فقيد الوطن حسين زيد بن عقيل بن يحيى محافظ محافظة أبين.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير العدل محمد الديلمي ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح وأهالي وأقارب الشهداء، بارك المشيعون الانتصارات المتوالية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وفي المقدمة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. وأكدوا استمرارهم في تقديم أوجه الدعم والاسناد الشعبي للمرابطين في مختلف الجبهات حتى دحر الغزاة والمرتزقة.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه. وشارك في التشييع نائب مدير دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السباعي ومساعد مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن حمود الحذيفي وعدد من الضباط وجمع من المواطنين.