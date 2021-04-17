المشهد اليمني الأول

سجّلت الشركات الصناعية المُدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب كبيرة دفعت مؤشر القطاع الصناعي للصعود بنحو 9ر2 في المائة وأغلق على 4865 نقطة مرتفعا 136 نقطة مسجّلا أفضل صعود بين مؤشرات البورصة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الأسبوع الماضي شهد زيادة بنسبة 40 في المائة في قيمة التداول التي ارتفعت إلى 1ر18 مليون ريال عماني مقابل 9ر12 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36 في المائة من 3436 صفقة إلى 4675 صفقة.

وسجّلت القيمة السوقية الأسبوع الماضي مكاسب تقدَّر بـ 3ر27 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات الخميس 20 مليارا و640 مليون ريال عماني.