المشهد اليمني الأول

دعا قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، الجيش الايراني الى رفع جاهزيته الى المستوى المطلوب و القيام بدوره المؤثر في اداء المهام.

وبمناسبة يوم جيش الجمهورية الاسلامية والملاحم البطولية التي صنعتها القوة البرية والذي يصادف يوم غد الاحد 18 ابريل /نيسان، وجه القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بيانا بهذه المناسبة الى قائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي.

وقال سماحته: تحياتي لكل جنود الجيش الاعزاء وعوائلهم المحترمة، اليوم فان الجيش موجود في الساحة، ومستعد لاداء المهام، اعملوا على رفع هذه الجاهزية حسب المطلوب للقيام بدوره المؤثر.