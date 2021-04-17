المشهد اليمني الأول

حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي مسؤولية المجاعة التي يخشاها في اليمن.

وقال محمد الحوثي في تغريدةٍ عبر “تويتر” إن التحالف السعودي ومجلس الأمن يحملون مسؤولية المجاعة، مؤكداً أن اليمنيين يرفضون “المناورات السياسية” ولن يقبلوا “بالمساومة على الترتيبات الإنسانية”.

ومنذ يومين قال محمد علي الحوثي إن موقف المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث في مجلس الأمن الدولي يشرعن استمرار جريمة الحصار على بلاده. وأكد الحوثي أن إحاطة غريفيث علقَّت تلبية الحاجات الإنسانية من جراء جريمة الحصار على الحل السياسي الذي رفضه تحالف العدوان.

بيان مجلس الأمن أكد ماتوقعناه قبل الجلسة

وهو مايؤكد انعدام المعايير والتوجه الصادق الذي عاشه ويعيشه المجلس باستمرار

وليس خليق بالمجلس مايقوم به من أداءمترهل و سقوط مدوي على كافةالأصعدة

اننا نحمل دول العدوان ومجلس الأمن المجاعة باليمن التي يخشاهاالمجلس كونه شريك في صنعهاكالعدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 17, 2021

وكان ​مجلس الأمن الدولي​ قد دان التصعيد العسكري في محافظة مأرب، وأعرب عن إدانته لهجمات القوات المسلحة اليمنية ضد ​السعودية​، مرحباً “بإعلان السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل”.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، إن “الطريق لإنهاء الحرب معلوم”، وهو يتمثل بالموافقة على الخطة الأممية والتي تضمنت “وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وفتح الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والمحلية”.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن ما صدر عن مجلس الأمن يوضح “انعدام المعايير والتوجه الصادق الذي عاشه ويعيشه المجلس باستمرار”، واصفاً أداءه بالـمترهل.