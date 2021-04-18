أمانة العاصمة.. قيادة الأمن المركزي تتفقد أحوال المرابطين بالنقاط الأمنية

المشهد اليمني الأول

تفقدت قيادة قوات الأمن المركزي اليوم أحوال المرابطين في النقاط الأمنية لقوات الأمن المركزي بأمانة العاصمة.

ونقل مدراء الشئون الإدارية العميد مناع محمد ناجي والشئون المالية العميد خالد علي زايد والتوجيه المعنوي العقيد حازم محمد الفيشاني لرجال الأمن المرابطين تحيات قيادة قوات الأمن الـمركزي. وأكدوا ضرورة اليقظة الأمنية وحسن التعامل مع المواطنين، وأداء الواجب بكل تفانٍ وإخلاص.

ولفتوا إلى أن ما يمر به الوطن يتطلب مضاعفة الجهود لإفشال مخططات العدوان الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار. فيما ثمن المرابطون من منتسبي قوات الأمـن المركزي، اهتمام قيادة قوات الأمن المـركزي بتلمس احتياجاتهم.. مؤكدين جهوزيتهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.