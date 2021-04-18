المشهد اليمني الأول

رصد المشهد اليمني الأول خبر ورد في صفحة المغترب اليمني في امريكا على الفيسبوك اليوم 17 ابريل 2021م خبر حرق منزل المغترب اليمني عصام الخضر في امريكا، بمدينة اوكلاند ولاية كاليفورنيا.

حيث توفى هو وطفلته ذو العامين وتم نقل باقي الأسرة الى المستشفي وانطلق قبل قليل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل قليل هشتاج. (امريكيين يقتلون يمني).

في حين ماتسمى بالشرعية المعترف بها امريكيا وسعوديا ودوليا لم تحرك ساكنا، وأشارت مصادر ان السبب وراء قيام عصابة من السود وبشكل جماعي باحراق منزل المغترب اليمني هو مقتل احد السود الامريكيين في متجر يمني فرد الامريكيين السود وبشكل عنصري متعصب باحراق المنزل وازهاق روح اليمني المغترب عصام الخضر وابنته في امريكا.

تجسد ذلك، كظاهرة تعكس واقع الحال العنصري الذي تعيشه امريكا من الداخل، وفي نفس الوقت تتشدق امريكا افكا بحقوق الانسان وهي عنصرية حتى النخاع.

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