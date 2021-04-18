المشهد اليمني الأول

أحالت الثقافات المغلوطة دون أن يوصل الهدي القرآني للمجتمعات المسلمة، حتى وصل صدى الباطل إلى أكثر بقاع الرقعة العربية كـ ثقافة ومنهج إسلامي، كان ذلك البديل الزائف عن الحقيقة الواضحة التي رسمها القرآن الكريم كتوجيه إلهي لبني البشر، وبين كل ذلك خلقت الأنظمة العميلة مسارات واتجاهات متعددة تهدف للمذهبية، والطائفية، والمناطقية، وتعددت الفرق المسلمة بعيدا عن قوله تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا}.

فحين رسم الشيطان لنفسه منهج للكبر والاعراض، توعد البشرية بالضلال والضياع والخسران، ولان لله خليفة في الأرض يمثل الحق وينتصر للدين ويجاهد لاعلاء كلمة الله العليا، لابد للشيطان من خليفة كجبهة مضادة، وقد تمثلت هذه الخليفة في “الماسونية الصهيونية” التي حاربت الدين الإسلامي حربا ثقافية شعواء خلطت بها الأوراق ودجنت بها نوارنية العقول المسلمة، وتمكنت من الساحة المسلمة تحت مسميات “وهابية وإخوان مسلمين” ومسميات أخرى ترمز لهم.

تعمد العدو خلق الذرائع من أجل تمرير خطة تواجده فكريا وعسكريا في المنطقة، لذلك فقد قامت التنظيمات الإرهابية بتقديم الدين الإسلامي وكأنه الجريمة بحد ذاتها، وهاهو صهيون يقدم نفسه كـ منقذ للأمة من وحشية الإسلام، رغم ما يقوم به من جرائم انتهكت حقوق وقدسية الإنسان!! لكن لا بد من البحث عن الحقيقة المغيبة في قلب القرآن الكريم، والتي لابد لها من يوم بعث وقد أتى لا محال، وما فشل وسقوط مخططات العملاء الصهاينة إلا نتيجة لذلك الظهور.

فـ رغم كل تحركات العدو من أجل الاحتلال الثقافي إلا أن هناك من أفشل كل تلك التحركات بثقافة قرآنية، ورعاية إلهية، وحجة ربانية على العالمين، فحين يقول الإمام علي عليه السلام بان (الحق أبلج والباطل لج لج) كان يستمد ثقافته ومعرفته من سطور القرآن الكريم التي أضاعتها الأمة العربية وأصبحت ضحية للعقائد الصهيونية الباطلة.

فـ نورانية الهداية قد أشع ضوء فجرها من جديد، ليتحرك الأنصار الحواريون ضمن مسار ذلك النور، محطمين كل ما بنته القوى المستكبرة في الجزيرة العربية، وكان هذا هو الحل الوحيد للتحرر من هيمنة الشيطان والتحصن من وساوسه الخناسة التي تاتي للناس بشكل مصلحة، لكنها الجحيم بحد ذاته.

الخلاصة: {وما يكيدون إلا كيد ساحر وهل يفلح الساحر حيث اتى}.. فليكن طريق العودة إلى الله معبدا بالمصداقية والعشق للدين والتسليم المطلق لتوجيهات الله تعالى في القرآن الكريم، بعيدا عن السياسة التي تلطخت بالعار الصهيوني وبعيدا عن كل ماهو خارج عن توجيهات الله تعالى، فـ كرامة الدين هي في تحرك المسلمين واستقامتهم، والعاقبة للمتقين..

#يتبع..

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إكرام المحاقري