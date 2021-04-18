المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون ومواقع اخبارية وثيقة بعنوان سري جدا ومسربه للاعلام من ما يسمى بوزير دفاع الفار هادي والفنادق الخائن المقدشي الى ماتسمى بدائرة الاستخبارات، يكشف فيها ان الخائن سيف الشدادي الذي توفي يوم امس لم يكن مصاب بفيروس الكورونا.

ووجه المرتزق المقدشي بتشريح جثة الشدادي والرفع بتقرير مفصل عن اسباب الوفاة، وكان الشدادي قد توفي يوم امس وقيل انه توفي بالكورونا، بينما وسائل الاعلام اظهرت له صورة بالمستشفي وهو بصحة جيدة وبدون جهاز تنفس اصطناعي.

مما جعل البعض باقتناع بان المرتزق الشدادي تمت تصفيته بالمستشفى وان فيروس الكورونا بريئ من افعال مرتزقة وقوى تحالف الاحتلال الرباعي السعودي الاماراتي الامريكي البريطاني.

مصرع المرتزق العميد يسلم الشروب

وكان لقي قيادي تابع لمرتزقة العدوان مصرعه في ظروف غامضة. واعلنت مصادر اعلامية في عدن عن مصرع المرتزق العميد يسلم الشروب المعين من قبل العدوان أركان ما يسمى اللواء 11 صاعقة.

هذا وتشهد قيادات الخيانة والعمالة تصفيات متبادلة فيما بينهم تبعا للولاء لقوى الاحتلال الاماراتي السعودي الذي يجيد تبادل الادوار والتمثيل لايجاد صراع دموي بين مرتزقته طبقا لقاعدة الاستعمار البريطاني الجديد القديم “فرق تسد”.