المشهد اليمني الأول

أكد متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، اليوم الأحد، أن إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفث تعكس والسياسية وهذا ما يزيد معاناة اليمنيين.

وبين المتوكل أن تحالف العدوان لم يسمح منذ بدء العام الحالي إلا بدخول سفينة واحدة رغم حصولها على تصاريح أممية. وقالت شركة النفط في بيان، أمس السبت، أن قوات العدوان الأمريكية السعودية لا تزال مستمرة في احتجاز 9 سفينة نفط بينها 1 سفينة غاز.

وأوضحت أن تحالف العدوان يحتجز (8) سفن نفط بمجموع طن (217,252) طن من البترول والمازوت؛ ولمدة متفاوتة، تجاوزت أربعة أشهر (139 يوما)، مؤكدة حصول جميع السن على تصاريح الأمم المتحدة.