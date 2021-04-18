المشهد اليمني الأول

كشف قيادي مرتزق عن مئات الغارات الجوية لطيران تحالف العدوان التي استهدفت جيش المرتزقة خلال المعارك الدائرة مع الجيش واللجان الشعبية وأن تحالف العدوان استعمر اليمن ويقوم بنهب ثرواته ويستغل أمواله في إذلال وإهانة اليمنيين.

وعزى القيادي المرتزق الحسن ابكر اليمنيين في بلادهم مشيرا بأن تحالف العدوان خان شرعية الفنادق واستغل ثروات البلاد ونهبها. وأضاف أبكر “أكلوا أموالنا وخيراتنا وثرواتنا وكل ما عندنا أكلوا أموالنا ويدو لنا شويه.. صدقة وعادهم يمنوا علينا وقالوا ما حررتم صنعاء ولا فعلتوا شيء”.

وأكد القيادي المرتزق في حزب الإصلاح أبكر بأن تحالف العدوان هو من فرق شمل اليمنيين “أنتم الذي فرقتم جمعنا أصلا.. فعلتوا لنا طارق في جانب وهادي وعلي محسن في جانب وعيدروس والذي معه في جانب والمشايخ في جانب.. انتظرنا.. حاولنا.. شقيق فرق شملي وشتت جمعي واستعمرني”.

واعترف المرتزق أبكر برفض مشاركة تركيا في اليمن في ظل الخلاف القائم بين دول تحالف العدوان وتركيا “حتى الاتراك قلنا ما نشتي الاتراك حبا فيكم لأنكم مختلفين مع الاتراك.. والأتراك إذا عملوا صدقو والأعاجم إذا عملوا تركوا ايران عملت وصدقت وتحت ذريعة جناح ايران جناح تركيا جناح قطر جناح عمان جناح الاخوان المسلمين.. تحت ذرائع ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان وصدقوكم سذج العقول ولم نستطع أن نتحاكى سابقا لم ندرك أبعاد ما يحدث “.

وتسائل أبكر “ما عاد معاكم شيء تقوله أو المطبلين معاكم عاد معاهم شيء يستطيعوا يقوله لنا أنتم كجهات أو المطبلين الذي معاكم ما عاد معاهم شيء يقوله لنا.. خلاص الآن حتى الغبي جدا جدا يستطيع أن يفهم وأنتم لن تستطيعوا أن تضحكوا على أحد في الشعب اليمني تعالوا من جميع الدول ما استطعتم تهزموا جماعة مسلحة”.

وأكد أبكر أن طيران تحالف العدوان يواصل ضرب المرتزقة والإغارة عليها بنيران صديقة، والجيش الوطني مكانه ولا يستطيع أحد أن يتعدى مكانه لأن غلطاتكم بالمئات نيران صديقة يوميا فوق رؤسنا يوميا ضرب”. حسب قوله.

وكشف أبكر بأنه استهدف بالطيران من خلال استهداف مدرعته “ضربتوا مدرعتي في 2016م، وضب الإعلام كله بأن الحسن ابكر استهدف من الطيران الإماراتي واتصلت بكم وأنفي وقلت إنه صاروخ حراري وعادني نزلت منها وانا كنت مستهدف.. وأنا في الطريق وفي نفس الليلة يصدر القرار من أمريكا في نفس الليلة بأني في قائمة الإرهاب.. يعني أنا مستهدف يا إما أموت في المعركة يا إما يصدر بي قرار من الإدارة الامريكية وتقيد حركتي”.

ولفت القيادي أبكر إلى أنه هناك ضغوط كبيرة على الفار هادي والمسؤولين بشكل عام “يمكن عليهم ضغوطات يمكن عليهم وثائق.. خلونا ننقذهم إحنا ونعمل عملية إنقاذ ونتشاور”. وطالب محافظ محافظة مأرب المرتزق سلطان العرادة بالقيام بواجبه، فقد حصحص الحق قد نعاقب في مال أوفي رجال ولا بد من أن نقدم تضحيات مثلما قدم الرجال تضحياتهم في الميادين”.

وبين بأن تحالف العدوان شتت قرار اليمنيين وأن إعلام السعودية وعلى رأسهم جريدة عكاظ يشنوا هجوما زائفا على جيش المرتزقة وأن الشعب اليمني شعب مرتزق”!! وزعتوا قراراتنا وصادرتوا أرائنا حتى حقكم الملاقيف ووسائل الإعلام وعلى رأسها جريدة عكاظ جريدة الزيف والكذب وتحمل ما تحمله صحف الإمارات وتتحاكى بهذا المنطق السيء وتحملونا إحنا.. شعب يمني مغفل!! شعب يمني مرتزق”!!.

ونوه إلى أن التحالف استغل أمواله في تفريق صف اليمنيين وإضعافهم وإهانتهم وتفريق صفهم مختتما بأن “رحمة الله قريب ولكن رحمة التحالف ليست بقريب “.