المشهد اليمني الأول

أقامت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، مراسم ازاحة الستار عن 3 منظومات دفاعية جديدة بمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فقد أزيح الستار عن 3 منظومات صاروخية ومدفعية للدفاع الجوي لأول مرة خلال استعراض يوم الجيش في إيران.

وأشارت إلى أن منظومة صواريخ “ذو الفقار” ارتفاع منخفض قادرة على التحرك والاتصال بالمنظومات الكهروضوئية، ومنظومة صواريخ “مجيد” قادرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من الأهداف على ارتفاعات منخفضة وصواريخ كروز..

أما منظومة المدفعية “خاتم” قادرة على التعامل مع وتدمير مجموعة متنوعة من الطائرات على ارتفاعات منخفضة. كما استعرضت اليوم منظومة “دماوند” الصاروخية الاستراتيجية طويلة المدى وهو ذات منظومة (S 300).