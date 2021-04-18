المشهد اليمني الأول

“خاص”

تظاهر مئات اليمنيين، اليوم الأحد 18 ابريل 2021م، في ولاية ميشيغان الأمريكية للتنديد بتجاهل وصمت ماتسمى شرعية الفنادق لجريمة إحراق مغترب يمني وطفلته البالغة من العمر سنتين فقط!! في شقتهم حتى الموت.

وهي الجريمة التي لم تصل بعد الى سمع ماتسمى بالشرعية!! وقال المتظاهرون في تصريحات إعلامية لوسائل إعلام أمريكية بالولاية الشمالية: إن صمت ما تسمى شرعية غير مبرر متسائلين: هل وصل إليها الخبر أم أنها لا تزال لا تعلم شيئاً!!

وأكد المتظاهرين أن رسائلهم واستنجادهم وخطاباتهم التي وجهوها إلى المسؤولين في السفارة اليمنية بأمريكا قُوبلت بالتجاهل والصمت، وبالمثل فان مئات من المغتربين اليمنيين مع عائلاتهم، محتجزين في منفذ الوديعة للجانب السعودي الذي يمنعهم من العودة الى وطنهم، بمبررات واهيه لسلب حقوقهم الشخصية باقتناء مايروقهم من السيارات ومن شقاء سنين من الغربة ومن كد عرق جبينهم.

وبذلك يتضح بما لايدع مجال للشك للقريب والبعيد، ولمن لايزال متذبذب، بأن هذه الشرعية من رأسها حتى اخمص القدمين هي مُفصلة ومُسخرة لمصالح الغرب ودول العدوان، فهى تتفاعل وبكل افك وبهتان فاضح تجاه احداث جنائية في صنعاء الحرة والجناة في قفص العدالة.

وبالمقابل فهي خاملة حتى ثمالة الدياثة تجاه جرائم متوحشة، تحدث في دول العدوان والمناطق المُحتلة بالجنوب وتعز الغربية ومأرب والمخأ والخوخة، وليس اخرها احتجاز مئات المغتربين اليمنيين لدى الجانب السعودي من منفذ الوديعة الحدودي.

وليس اخرها الجريمة المتوحشة باحراق المغترب اليمني عصام الخضر وابنته بامريكا، فاصبح اليمني المغترب بمثابة سلعة رابحة لخونة الفنادق بالتخلي عنهم لارضاء العدو الامريكي والسعودي. والجدير بالذكر بان المغترب اليمني عصام الخضر من محافظة إب وساكن في صنعاء واغترب لاحقا في امريكا كاليفورنيا وتم احراق منزله يوم امس فمات حرقا هو وابنته ثريا عصام الخضر.

_________

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

18 ابريل 2021م