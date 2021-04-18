المشهد اليمني الأول

دك فريق أتلتيكو مدريد شباك ضيفه إيبار بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”. ووقع المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا على ثنائية في الدقيقتين (42 و44) من زمن الشوط الأول.

وعزز زميله البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 49، ومن ثم اختتم لاعب خط الوسط ماركوس لورنتي خماسية “الروخي بلانكوس”، في الدقيقتين (54 و68) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

وحقق أتلتيكو مدريد، أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل على الترتيب، ورفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 70 نقطة، وابتعد في صدارة الليغا بفارق أربع نقاط عن جاره ووصيفه ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على فريق خيتافي، مساء اليوم الأحد أيضا. في المقابل، مني إيبار بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في قاع ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة.