المشهد اليمني الأول

شٌيعت بصنعاء اليوم جثامين شهداء الوطن والقوات المسلحة النقيب عمار صالح بيرق والملازم أول علي أحمد الجبلي والملازم ثاني محمد عبدالقادر الديلمي، الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها قائد اللواء 314 مدرع حماية رئاسية العميد الركن حسين صبر ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح, ونائب مدير دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السباعي وأهالي وأقارب الشهداء، عبر المشيعون عن الفخر والاعتزاز بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ضد تحالف العدوان ومرتزقته.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم الطاهرة بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.