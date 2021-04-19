المشهد اليمني الأول

سيرّت محافظة حجة اليوم قافلة النصر لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

احتوت قافلة النصر على مواد غذائية ومواشي ومبالغ مالية بأكثر من 100 مليون ريال. وأشاد مشرف المحافظة نايف أبو خرفشة بعطاء أبناء حجة واستمرار دعمهم للجبهات ورفدها بقوافل الرجال والغذاء.

وأشار إلى أن القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل سيتبعها عدة قوافل حتى تحقيق النصر.. داعيا أبناء المحافظة إلى تقديم المزيد من التضحيات دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. فيما اعتبر مشايخ وأعيان ووجهاء المحافظة، تقديم القافلة اقل ما يمكن لمن يقدّمون أرواحهم رخيصة في ميادين الصمود.