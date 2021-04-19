المشهد اليمني الأول

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، أن الصين سجلت نموا أسرع في إنتاجها من الغاز الطبيعي في الربع الأول من هذا العام.

وبحسب وكالة أنباء الصـين الجديدة “شينخوا” فقد أظهرت بيانات رسمية صادرة من الهيئة، أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي إلى 53.3 مليار متر مكعب خلال هذه الفترة. وأشارت إلى أنه مقارنة مع مستوى 2019، فقد ارتفع الرقم 23.4 في المائة، ليبلغ متوسط نمو الربع الأول لعامي 2020 و2021 ما نسبته 11.1 في المائة.

وفي مارس الماضي وحده، بلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي 18.5 مليار متر مكعب، بزيادة 12.1 في المائة على أساس سنوي، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 600 مليون متر مكعب. كما ارتفعت واردات الصـين من الغاز الطبيعي في الربع الأول بنسبة 19.6 في المائة على أساس سنوي إلى 29.39 مليون طن، وفقًا للهيئة الوطنية للإحصاء.