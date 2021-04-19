المشهد اليمني الأول

تعد الزلابية من الأصناف الموجودة طوال الشهر الكريم، ويطلق علىيها أسماء مختلفة مثل المشبك أو الشباكية، وهى من الحلوى المشهورة بين الدول العربية المختلفة.

وقد اختلفت الروايات التاريخية حول سبب تسمية «الزلابية»، بهذا الاسم، حيث أرجع البعض أن سبب الاسم يعود إلى الطباخ « زرياب الأندلس»، الذى ابتكرها عندما سافر إلى الأندلس وأرجع البعض الآخر أصلها التاريخى إلى عندما أمر أحد التجار الخدام بطهى حلوى فلم يكن فى المطبخ إلا الزيت والسكر والدقيق فوضعها فى المقلاة وعندما رأى الطباخ الزلابية غريبة الشكل قال «زلة بي! أى أخطأت فى إعدادها «، طالبا عفو سيده، وتعتبر هذه الرواية الأكثر تداولا حول الأصل التاريخى للزلابيا.

وتنتشر الزلابية بشكل كبير فى المطابخ الهندية، وباكستان وإيران وغيرها من الدول المختلفة، التى تختلف فى طريقة تصنيعها، فمنهم من يصنعها على شكل كروى مثل مصر ومنهم من يصنعها على شكل دائرى مثل إيران وغيرها من الأشكال لكنها تتفق فى مكوناتها الأساسية، وهى الدقيق والنشا والعجينة.