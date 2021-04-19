المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة روسية من طراز “ميغ-31” اعترضت طائرتي دوريات أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس.

وأشار بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع (وهو جهاز داخل وزارة الدفاع الروسية) أن الرادارات الروسية رصدت اليوم الاثنين هدفين جويين فوق مياه بحر بارنتس يتوجهان نحو الحدود الدولية لروسيا.

وأردف البيان أن مقاتلة من طراز “ميغ-31” تابعة للدفاع الجوي للأسطول الشمالي تم إرسالها من أجل تحديد هوية الهدفين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية، وقام طاقم المقاتلة بتعريف الهدفين المذكورين على أنهما طائرتا دوريات، إحداهما “بوسيدون” أمريكية والثانية “أوريون” نرويجية.