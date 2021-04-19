المشهد اليمني الأول

ناقش برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة اعلان الامارات عن اطلاق مشروع مشترك بين شركتي رافافييل الاسرائيلية وجي اثنين

واربعين الاماراتية.

وياتي ذلك بعد ايام قليلة من لقاء وزير خارجية الامارات مع وزير خارجية كيان الاحتلال في قبرص. فيما تقول التقارير ان التطبيع الاماراتي الاسرائيلي فتح بابا لنفوذ كيان الاحتلال الى كافة جوانب الحياة والقطاعات في الامارات.

في ملف “بانوراما” الثاني نتناول تاكيد الرئيس التونسي قيس سعيد أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوى الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيسي الحكومة والبرلمان بشأن الصلاحيات. في المقابل أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي ألا داعي لما أسماها القراءات الفردية والشاذة للدستور.