المشهد اليمني الأول

احتفت محافظة صعدة اليوم الأثنين، بالذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد بفعالية مركزية نظمتها السلطة المحلية بالمحافظة.

وفي الفعالية بحضور عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادات أمنية وعسكرية وعلماء ومشائخ وأقارب الشهيد أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أن اليمن والأمة منيت بخسارة كبيرة في استشهاد الرئيس الصماد.

وأشار إلى أن الشهيد الرئيس صالح الصماد مثل انموذجا متميزا في أخلاقه وجهاده وخدمته وحبه للشعب وحضي بحالة تقدير وحب شعبي غير مسبوق. وقال المحافظ أن مشروع الشهيد الصماد “يد تبني ويد تحمي” سيستمر فقد أثمر عسكريا وثقافيا واجتماعيا وامنيا وعلى كل الصعد، معلنا الوفاء للشهيد الصماد ودماء كل الشهداء حتى الانتصار.

بدوره تطرق العلامة محسن صالح الحمزي إلى محطات من حياة الشهيد الرئيس صالح الصماد ونزاهته وتواضعه الذي أحرج العدو قبل الصديق. وقال العلامة الحمزي إن الشهيد الصماد كان عالما بما تعنيه الكلمة وحافظا لكتاب الله عن ظهر قلب ما اكسبه قدرة وحكمة في التعامل مع جميع الفئات.