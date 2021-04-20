المشهد اليمني الأول

القنبلة ‎العنقودية الأمريكية CBU هي قنبلة جوية من القنابل العنقودية غير الموجهة (سقوط حر) عن طريق الجو وتزن 1,000-رطل (450 كـغ).

وعادة ما تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، وقد أنتجتها وطورتها شركة تيكسترون ومن ثم طورت القنبلة إلى قنبلة استشعارية سي بي يو-105 الموجهة بدقة.

اسم الذخيرة الصغيرة التي تحتويها /BLU-63 ومنطقة الانتشار المفترضة لكل حاوية 12000m2 اما تاثيرها فهي مضاد للأفراد واشعال الحرائق وعدد الذخائر التي تحتويها كل حاوية 650 قنبلة.

استخدام القنبلة ‎العنقودية الأمريكية في اليمن

استخدمها طيران تحالف العدوان السعودي الامريكي في عدة محافظات في صعدة 225 وفي مارب 108 وتعز 96 وحجة 55 والحديدة 39 وعمران 17 والجوف 13 ولحج 11 وامانة العاصمة 9 والبيضاء 7 وصنعاء3.

وقد خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة ولاتزال تحصد المئات ولم يتم نزع سوى ما نسبته 15 % فيما تزال نسبة كبيرة من الاراضي موبوءة بتلك القنابل وتشكل خطرا كبيرا على المدنيين.