المشهد اليمني الأول

وصلت إلى محافظة المهرة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي، يوم الأحد، دفعةٌ جديدةٌ من قوات المارينز الأمريكي، بينهم ضباط، وذلك في إطار المخطّط الأمريكي البريطاني الصهيوني للسيطرة على بحر العرب، عبر أدواتها وعملائها في المنطقة النظامين السعودي والإماراتي.

وأكّـدت مصادر محلية، وصول مدربين من المارينز الأمريكي إلى مطار الغيضة الدولي الخاضع لسيطرة الاحتلال السعودي، خلال اليومين الماضيين، دون تحديد هُــوِيَّة الطائرة التي وصلوا على متنها إلى المطار.

ولفتت المصادرُ إلى أن وصول الدفعة الجديدة يأتي بعد ما يقارب الشهرين من صول المئات من القوات الأمريكية والبريطانية إلى مطار الغيضة بالمهرة، أواخرَ يناير الماضي، مبينةً أن المطار أصبحَ قاعدةً عسكرية مشتركة لقوى الغزو والاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن التحَرّكات الأمريكية والبريطانية في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان، أصبحت مكشوفة لا سِـيَّـما بعد زيارة السفير الأمريكي كريستوفر هنزل، إلى مطار الغيضة مطلع ديسمبر من العام الماضي لتفقد قواته في المهرة.