المشهد اليمني الأول

أعلنت شركة الغاز في صنعاء، الإفراج عن سفينة تحمل مادة الغاز، وأنها قد تحركت من نقطة الاحتجاز في البحر الأحمر متوجهة صوب ميناء الحديدة.

وقالت الشركة إن السفينة RAGGIANA تحمل على متنها 8 ألف و 809 طن من مادة الغاز، ما يؤكد إنفراج أزمة الغاز التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ بدء أيام شهر رمضان، بسبب توقف امدادات الغاز القادمة من مأرب، نتيجة قطاع قبلي في منطقة العرقين منع مرور قاطرات الغاز من خط صافر – مأرب.

وعلى إثر القطاع القبلي ،وما تسبب في أزمة غاز، اوقفت الشركة التوزيع عبر عقال الحارات، وكذلت أوقعت تعبئة السيارات، وحولت الكميات المخصصة لها لتعبئة اسطوانات المواطنين. وكانت شركة الغاز قد أكدت، السبت، أنها تبذل جهود للافراج عن مقطورات الغاز المتحجزة، متوقعة انفراج الأزمة خلال ساعات.