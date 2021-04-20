المشهد اليمني الأول

قالت وزارة الحرب الإسرائيلية الأحد، إنها وقعت مع اليونان أكبر صفقة دفاعية بينهما، بلغت قيمتها 1.65 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بـ”تويتر”، أنه ضمن الصفقة، ستقوم شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية بموجب عقد قيمته حوالي 1.65 مليار دولار.

وقالت “إلبيت” إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز “إم-346” وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية والذي يضم عشرات الطائرات من طراز “إم-346″ و”تي-6” لمدة 20 عاما.