المشهد اليمني الأول

أعلنت شركة “ويز إير أبوظبي” الإماراتية عن وصول أولى رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الشركة عن تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب امس الاحد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الاثنين أن “ويز إير أبوظبي” ستشغل ثلاث رحلات أسبوعية في شهر نيسان/ أبريل الجاري إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر أيار/ مايو المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف مناطق الدولة.

وتأسست شركة “ويز إير أبوظبي” بموجب اتفاق بين شركة “القابضة” /ADQ/ وشركة الطيران “ويز إير” القابضة التي تقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز A320 وA321 .

من المخجل والمعيب سماع أخبار كهذه، من دولة عربية في حين يقوم كيان الاحتلال بقتل وتهجير واعتقال الآلاف من أهلنا في فلسطين ورغم ذلك فإن الإمارات مستمرة في غيها على الرغم من كل الحقائق و الوقائع التي تثبت أن الكيان الصهيوني يعيش أخر أيامه و أن الحرب المقبلة مع الصهاينة ستكون بإذن الله الواحد أخر الحروب و بعدها زوال كيان الاحتلال.