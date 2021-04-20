المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، عن مصرع وجرح أكثر من 50 من المرتزقة، في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على المنطقة العسكرية الثالثة.

وأكدت المصادر، عن مصرع اكثر من 10مرتزق وجرح اكثر من 50 آخرين من مرتزقة العدوان، وذلك خلال عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة بالمنطقة العسكرية الثالثة قبل امس في المشجح.

الأسماء التي تم التعرف عليها من بين القتلى والجرحى

قتلى المرتزقة

-المرتزق العقيد/ احمد ابراهيم محمد الحربي.

-المرتزق العقيد/ سالم صالح عوض.

-المرتزق النقيب/ احمد عبدالكريم الحديقي.

-المرتزق النقيب/ يحيى علي واكد.

-المرتزق ملازم اول/ صهيب مقبل القحم.

-المرتزق ملازم اول/ عبدالمجيد وهاس العبدي.

-المرتزق ملازم ثاني/ فخر زيد سعدان.

جرحى المرتزقة

-المرتزق الشيخ/ غالب عبدالله صالح سنان.

-المرتزق العقيد/ ابراهيم صالح الشقاحي.

-المرتزق المقدم/ ابراهيم عبدربه الفقير.

-المنافق المقدم/ احمد حسين القهدري.

-المرتزق الرائد/ احمد ناصر السنيدار.

-المرتزق الرائد/ هلال عبدة ناجي نورالدين.

-المرتزق النقيب/ احمد يسلم مفتاح المرادي.

-المرتزق النقيب/ اركان محيي الدين العجاج.

-المرتزق النقيب/ اسماعيل غالب البثينة.

-المرتزق ملازم اول/ حامد محمد الشوافي.

-المرتزق ملازم اول/ حميد منصور قطران.

-المرتزق ملازم اول/ خالد علي مقبل الاحوس.

-المرتزق ملازم اول/ رائد علي صالح القردعي.

-المرتزق ملازم اول/ سعد عبدالله الهدادي.

-المرتزق ملازم اول/ شاكر احمد العليي.

-المرتزق ملازم اول/ شفيق صالح العبيدي.

-المرتزق ملازم ثاني/ طهشان قاسم ثوابه.

-المرتزق ملازم ثاني/ عبدالاله ناجي القردعي.

-المرتزق/ عبدالرحمن سعد عيسى.

-المرتزق/ عبدالرحمن عبدالله نصير.

-المرتزق/ عبدالرزاق علي حميدان.

-المرتزق/ عبدالكريم العزي الجماعي.

-المرتزق/ عبدالله علي محمد الدومري.

-المرتزق/ عبدالله فهد فرج.

-المرتزق/ علي احمد سعيد صالح.

-المرتزق/ فؤاد حسين ناصر القارني.

-المرتزق/ فيصل عبدالله الساكت.

-المرتزق/ قاسم سليمان رشاد.

-المرتزق/ مبخوت مبارك القادري.

-المرتزق/ محمد احمد ابراهيم الصالحي.

-المرتزق/ محمد عبدالوهاب الرداعي.

-المرتزق/ محمد عبدالوهاب الشرجبي.

-المرتزق/ محمد علي محمد البخيتي.

-المرتزق/ مهيب علي ناصر الشجني