المشهد اليمني الأول

بعد فشل نظام الباتريوت الأمريكي في صد هجمات أبطال الجيش واللجان عبر الصواريخ الباليستية والطيران المسير على الاهداف العسكرية والحيوية في السعودية والتي تأتي ردا على عدوانها المستمر على اليمن قامت الرياض بتوقيع عقد توريد نظام دفاع جوي من اليونان.

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن السعودية واليونان وقعتا على اتفاق خاص بتزويد المملكة بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز “باتريوت“. وذكر دبلوماسي يوناني في حديث لـ”رويترز” أن “الاتفاق تم توقيعه اليوم في الرياض من قبل كلا الطرفين”.

وأوضح المسؤول اليوناني أن منظومات “باتريوت” أمريكية الصنع ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة. ويأتي إبرام الاتفاق بعد أن استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الثلاثاء، وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس ديندياس ونيكوس باناغيوتوبولوس.