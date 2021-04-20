المشهد اليمني الأول

شٌيعت بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة العقيد علي أحمد الفلاحي والملازم أول عبدالرحمن حسين شراد، والملازم ثاني رمزي علي الشراحي، الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح، ومساعد مدير دائرة الاستخبارات العميد الركن حمود الحذيفي وأهالي وأقارب الشهداء، دعا المشيعون أحرار اليمن إلى مواصلة دعم مسيرة النضال والكفاح بالمال والرجال والعتاد حتى يكتب الله النصر للشعب ودحر الغزاة والعملاء.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.