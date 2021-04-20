المشهد اليمني الأول

تستمر الانشقاقات من صفوف مرتزقة العدوان، ومن جميع الجبهات، لتلحق بركاب صنعاء وصف الوطن، كان اخرها اليوم، حيث انشق 20 بينهم قيادات وعضو لمجلس النواب.

واستقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء 20 من المنشقين المغرر بهم بينهم عضو مجلس النواب حميد الجبرتي وقائد الكتيبة الأولى لما يسمى باللواء السادس حراس جمهورية المقدم هيثم ابراهيم عريك الذين عادوا إلى صف الوطن من عدد من مناطق ومعسكرات المرتزقة في المناطق الحدودية والساحل الغربي.

وخلال الاستقبال أوضح العائدون، أن تحالف العدوان والمرتزقة يعيشون في وضع صعب بعد أن تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تقطيع أوصالهم وحصرهم في أماكن ضيقة. ولفتوا إلى قوى العدوان باتت تلقي بالتهم على المغرر بهم، خاصة بعد تكبدها الهزائم والخسائر الكبيرة.

وجدد العائدون الدعوة لبقية المغرر بهم الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة بأمن وسلام إلى الصف الوطني والعمل مع زملائهم في الجيش واللجان الشعبية للمشاركة في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد المحتلين والمرتزقة.