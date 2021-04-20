المشهد اليمني الأول

كرّم رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا إبراهيم المداني ومعه نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، الفائزين بالمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابداعية والابتكارية ” برنامج الإنتاج والصناعات الزراعية”.

وفي التكريم الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور عبدالعزيز الحوري ومدير الرقابة على مستلزمات الإنتاج بوزارة الزراعة المهندس عبدالله مسعود ومدير المؤسسة العامة للخدمات الزراعية المهندس عدنان حاشد، أكد رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا أن اليمن يمتلك الكثير من المواهب والمشاريع الابداعية.

وعبر عن الاعتزاز برواد المشاريع الإبتكارية والذين يمثلون نواة أولى للتصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي. ودعا المداني إلى الاهتمام بالمبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى صناعات إنتاجية تساعد على تجاوز الصعوبات والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.. موكداً الحرص على دعم المبدعين والمبتكرين ومشاريعهم.

بدوره أوضح نائب وزير الزراعة والري، أن المشاريع التي شارك فيها الفائزون، لامست الاحتياج الأساسي للعمليات الزراعية بتركيزها علي بعض أولويات القطاع الزراعي .. مشيداً بالجهود التي بذلوها في هذا الجانب. وأشار إلى أن تلك المشاريع تميزت بمكوناتها المحلية وتكاليفها المنخفضة، كما أنها ستسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد ومعالجة مشاكل المزارعين.

فيما أشار نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى الإجراءات التي تم اتباعها لاختيار الفائزين ومعايير التحكيم.. مبيناً أن عدد المشاريع المقدمة في برنامج الإنتاج والصناعات الزراعية، ٥٩ مشروعاً تأهلت منها تسعة مشاريع. ولفت الدكتور الحوري إلى دور اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة واهتمامهما بالمبتكرين والمبدعين في القطاع الزراعي وتوجههم لتبني تلك المشاريع.

من جانبهم أكد المبتكرون الحرص على مواصلة الابتكارات في القطاع الزراعي بما يخدم برامج وتوجهات النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز جهود توفير الأمن الغذائي. وثمنوا دور اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري واسهامهما في دعم المبتكرين.