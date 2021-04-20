المشهد اليمني الأول

ضمن فعاليات اللقاء التشاوري “التحول الشامل نحو اقتصاد حقيقي” الذي يقيمة البنك المركزي اليمني بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى نخبة من الخبراء في مجال الاقتصاد ومختلف المجالات بغرض تشخيص مشاكل السياسات النقدية الحالية وتقييم أدواتها، ومعالجة الممارسات السلبية والتعاملات الربوية، واقتراح الحلول والبدائل اللازمة والآليات الملائمة للتحول نحو الاقتصاد الحقيقي.

البنك المركزي اليمني يتيح للباحثين المشاركة في الملتقى التشاوري ” التحول الشامل نحو اقتصاد حقيقي” ضمن فعاليات اللقاء التشاوري “التحول الشامل نحو اقتصاد حقيقي” الذي يقيمة البنك المركزي اليمني بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى نخبة من الخبراء في مجال الاقتصاد ومختلف بغرض تشخيص مشاكل السياسات النقدية الحالية وتقييم أدواتها، ومعالجة الممارسات السلبية والتعاملات الربوية، واقتراح الحلول والبدائل اللازمة والآليات الملائمة للتحول نحو الاقتصاد الحقيقي.

وحرصاً على أهمية إشراك من يرغب في المشاركة من باحثين وأصحاب فكر وعلماء و مهتمين، وبالتزامن مع فعاليات اللقاء التشاوري، يستقبل البنك المركزي المشاركات المتعلقة بموضوع اللقاء التشاوري خلال الفترة من تاريخ (😎 رمضان وحتى تاريخ (20) رمضان عبر وسائل التواصل التالية:

بريد إلكتروني: CTRE@centralbank.gov.ye

واتساب: (778534544)