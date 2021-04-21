المشهد اليمني الأول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن “المحادثات حول الإتفاق النووي الإيراني في فيينا كانت إيجابية، لكن الطريق للمضي قدما ما زال طويلا”.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي له أن “مبعوث الولايات المتحدة إلى فيينا روب مالي كان يحاول إيجاد مناهج ملموسة بشأن الخطوات التي على إيران والولايات المتحدة اتباعها للعودة إلى الاتفاق النووي”. وتابع: “من المحتمل أن يكون أمامنا طريق أكثر مما هو خلفنا في هذه المرحلة”.

وفي وقت سابق کان الاتحاد الاوروبي اعلن ان اجتماع اللجنة المشتركة لـ الإتفاق النووي سيتواصل يوم الثلاثاء مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا.

كما اوضح الاتحاد الاوروبي في بيانه، ان المشاركين يناقشون خلال الاجتماع، اخر المستجدات بشان المفاوضات والمشاورات التي جرت خلال الايام الماضية في شتى المستويات ومنهم الخبراء، مع التركيز على عودة امريكا المحتملة الى الاتفاق النووي والتاكد من تنفيذ شامل ومؤثر لبنود هذا الاتفاق من قبل الاطراف جميعا.