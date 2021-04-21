المشهد اليمني الأول

انتهى مساء اليوم البث المباشر لموتمر آبل (Apple) الذي عقد بسبب الجائحة عبر الإنترنت واستمر لمدة ساعة، وسنوجز كل جديد أعلن خلال هذا المؤتمر.

بدأ المؤتمر بفيديو بسيط عن الشركة من قبل تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل يتحدث عن بعض المعلومات البسيطة والأمل في أن يكون العام الجديد أفضل للبشرية.

أجهزة آيباد

أعلنت آبل عن وصول أجهزة آيباد (iPad) الجديدة، حيث حصل الجهاز اللوحي المتطور آيباد برو (iPad Pro) على تحديثات كثيرة.

أهم التحديثات هي استخدام معالج “إم1” (M1) الموجود في أجهزة “ماك” (Mac) الحديثة، والذي بفضله أصبح أسرع من الطراز الحالي بـ50%. وبمعالج بثماني أنوية، يعتبر هذا الجهاز اللوحي أقوى من أغلب أجهزة الحاسوب المتوفرة بالأسواق.

كما استنسخت آبل تقنية “ليكويد ريتنا” (Liquid Ritina) الموجودة في شاشتها الخارقة “إكس دي آر” (XDR) وصارت هي شاشة الآيباد برو الجديدة. وهي شاشة تبهرك بسطوعها وإشراقتها وألوانها بدرجة سطوع من ألف شمعة يصل أحيانا إلى 1600 شمعة، تحمل في داخلها “مايكرو ليد” (MicroLED) قريبة جدا من تجربة “أوليد” (OLED).

ويدعم الآيباد برو عصا التحكم الخاصة بجهاز “بلاي ستيشن 5” (PS5)، ومن الخصائص الأخرى دعم اتصالات الجيل الخامس “جي5” (5G) وتوفر ذاكرة داخلية حتى 2 تيرابايت (2TB) وعدسة واسعة جديدة ومصممة خصيصًا وبقدرة 12 ميغابكسلا للآيباد برو.

يتوفر الآيباد برو بمقاسين 12.9 بوصة بسعر 1099 دولارا، و11 بوصة بسعر 799 دولارا، وهو متوفر للطلب المسبق يوم 30 أبريل/نيسان الحالي، في حين سيُطرح في الأسواق اعتبارا من مايو/أيار القادم.

أداة التعقب “إير تاغز”

وكما هو متوقع، أطلقت شركة آبل أخيرا أداة التعقب “إير تاغز” (AirTags) للعالم بعد تأجيلها عدة مرات. وتقدم الشركة إير تاغز بعد أن أطلقت مؤخرا في نظام “آي أو إس” (IOS) على أجهزتها ميزة “اعثر علي” أو “فايند مي” (Find My)، التي تساعد في إيجاد أجهزة آبل المفقودة.

والآن أضافت لها ميزة إيجاد الأدوات الخارجية -خارج منتجات آبل-، وهو ما يسمح بربط الميزة بأداة تعقب آبل التي تستخدم البلوتوث، كما أنها تستخم الكاميرات والمستشعرات لتحديد موقع المفقودات بدقة. ستتوفر الأداة مع إكسسوارات لربطها وستأتي كمجموعة مكونة من 4 قطع بسعر 99 دولارا للمجموعة.

أجهزة جديدة

تم الإعلان عن أجهزة “آي ماك” (iMac) الجديدة بتصميم جديد ومختلف وألوان جديدة، وجاء آي ماك الجديد بكاميرا أفضل وتحسينات كبيرة في الصوت وبمعالج آبل الجديد مع حجم أصغر من الإصدار السابق.

وحصل الجهاز على تغيير شامل للتصميم هذا العام، وقدمت الشركة طرزا مُعادا تصميمها ذات حواف أنحف وأصغر بكثير، بشاشة بحجم 24 بوصة. وتأتي أجهزة آي ماك الجديدة بمجموعة من الألوان، مثل الفضي والرمادي الفلكي والأخضر والأزرق السماوي والذهبي.

واستطاعت الشركة تقليص حجم آي ماك عن طريق استخدام معالج “إم1” (M1) الذي تقول إن السوق انبهر بمدى قوته وسرعته وتوفيره للبطارية بالوقت نفسه. وسوف يكون متوفرا للطلب الشهر القادم بسعر يبدأ من 1299 دولارا.